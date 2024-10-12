«Начались неприятности с Ярославом»: Анастасия Костенко попала в госпиталь с восьмимесячным сыном

Анастасия Костенко попала в госпиталь с восьмимесячным сыном с подозрением на острый бронхит.

Модель сообщила о грустной новости в социальных сетях. Она призналась, что на октябрь у нее было много планов, однако судьба распорядилась иначе. По словам Анастасии, она заболевает уже четвертый раз за месяц, только сейчас компанию ей составил восьмимесячный сын, с которым ее направили на лечение в госпиталь.

Костенко сообщила о результатах КТ, которые показали острый бронхит с анемией. Теперь ей приходится наблюдать за тем, как маленький Ярослав лежит под капельницами. Блогерша пожаловалась и на кашель, из-за которого ей не удается выспаться ночью.

«Только я радовалась, что не болею... И позавчера начались неприятности с Ярославом. Сейчас сижу напротив кроватки с Ярославом и смотрю, как он сладко спит с капельницей, которую нужно заменить через 2,5 часа, рядышком почти не тронутая бутылка с лечебной смесью... Обычно дети ее ненавидят», — рассказала Анастасия у себя в Telegram-канале «Не Kostenko.94».

Также супруга Дмитрия Тарасова добавила, что опечалена новостями о состоянии здоровья близкого человека, но раскрывать его личность не стала.

Ранее мы писали о том, что певица Сати Казанова устроила фотосессию с мужем на последних сроках беременности.

Также сообщалось, что Анастасия Костенко сорвалась на подписчиков из-за долга по налогам.