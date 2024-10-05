«Читать научитесь!»: Анастасия Костенко сорвалась на подписчиков из-за долга по налогам

Анастасия Костенко поддержала Лерчек и обвинила налоговую в ошибке. Об этом стало известно из соцсетей.

Накануне в Сети появились новости о том, что у Анастасии Костенко из-за долгов по налогам арестовали счета ИП. Обладательница титула «Донская Красавица 2012» объясняла, что 1,6 млн рублей задолженности налоговая насчитала по ошибке.

Поддержав в соцсетях блогершу Валерию Чекалину, которую обвиняют в мошенничестве на 250 млн рублей, Костенко в очередной раз напомнила о своем якобы ошибочном долге.

«Хочу поддержать нашу дорогую Катю и ее подзащитную Леру. Почти полгода я не могу решить вопрос с Федеральной налоговой службой, которая „пришила“ мне якобы налог на машину. Вот просто взяли и нарисовали! В личном кабинете была пустота, и я из СМИ узнавала о том, что я злостная должница», — заявила она.

Костенко также обвинила сотрудников ФНС в сливе ее персональных данных. При этом на замечания пользователей о том, что информация о долгах общедоступная, Костенко предпочла ответить агрессией.

«Слушайте, давайте без ваших пяти копеек разберусь! Читать научитесь, на меня повесили! Какие просрочки?! Вот пусть на вас так повесят 1,6 миллиона, напишут много статей о том, что вы должница и так далее» — ответила она.

Ранее мы писали о том, что Лерчек отказалась от услуг Кати Гордон в суде.