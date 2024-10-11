Сати Казанова устроила фотосессию с мужем на последних сроках беременности

Певица Сати Казанова решила перед рождением ребенка организовать романтическую фотосессию с мужем. Получившимися кадрами она поделилась в личном блоге.

Исполнительница хита «До рассвета» находится в ожидании первенца. Сати давно мечтала о малыше, и совсем скоро ее желание исполнится. Однако недавно она осознала, что так и не устроила съемку с супругом во время беременности. И, несмотря на поздний срок, исправила это.

Певица и Стефано Тиоццо приехали на природу, судя по всему, на рассвете ради красивых кадров. Казанова позировала в бежевом комплекте, состоящем из майки, брюк и накидки с капюшоном. А ее муж был в белом лонгсливе и такого же цвета штанах.

«Съемка, к которой готовились несколько лет, а организовали за неделю», - рассказала Сати.

Напомним, что замуж за Стефано артистка вышла еще семь лет назад. Комментируя свою беременность, она признавалась, что первые годы брака была не готова к материнству. А потом пять лет у них с мужем не получалось зачать малыша. В какой-то момент она даже отчаялась, но они все равно не сдавались, и в итоге скоро они станут родителями.

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