Начали вырезать из новогодних шоу: чем для Киркорова обернулось участие в «голой» вечеринке

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров посетил «голую» вечеринку в Москве, которую организовала блогер Настя Ивлеева. После этого у певца, как и у других артистов, начались проблемы. Так, по данным Telegram-канала Baza, фрагменты новогодних шоу с исполнителем стали вырезать.

Первыми «отменить» Киркорова попробовал телеканал НТВ. Его руководство потребовало сделать альтернативную версию шоу «Маска» без поп-короля. От кого именно поступило соответсвующее указание — неизвестно, но причину продюсерам обозначили четко: «голая» вечеринка у Ивлеевой.

«Отменить» Киркорова попытались еще до публикации им извинений за случившееся. Сегодня, 26 декабря, певец счел нужным принести извинения на камеру. Он записал видео, в котором заявил, что не знал о характере мероприятия и пробыл там совсем немного.

Ранее Лолита Милявская заявила, что не видит причины для отмены ее концертов. Сообщения о том, что люди стали сдавать билеты на выступления артистки, появились в Сети.