Филипп Киркоров сожалеет, что участвовал в вечеринке Ивлеевой: «Зашел не в ту дверь»

Певец Филипп Киркоров публично извинился за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Он отметил, что не знал о характере мероприятия и пробыл там всего «пять минут». Видео с объяснениями артист опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Артист признался: когда он получил приглашение на мероприятие, он не знал о его характере. Киркоров утверждает, что зашел туда «на пять минут», а затем ушел.

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — добавил певец.

Киркоров отметил, что артист его масштаба не может безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Он не хочет, чтобы такая оплошность с его стороны стала причиной ограничения его творчества в России.

«Я — артист только своей страны. Я — патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал», — заключил он.

Напомним, ранее Киркорову пришлось оправдываться перед пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой.