«Флаг им по самое древко в руки»: Лолита высказалась по поводу отмены концертов из-за «голой» вечеринки

Исполнительница Лолита Милявская попала в крупный скандал из-за участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Из-за этого поклонники творчества певицы стали сдавать билеты, которые приобрели на ее концерты. При этом сама звезда не видит причины для такого решения и отмены выступлений.

Милявская дала комментарий относительно скандальной ситуации журналистам «Абзаца». После «голой» вечеринки выяснилось, что в нескольких городах России могут отменить выступления артистки, так как ее поклонники стали сдавать билеты. Хотя Лолита не видит для этого повода. По словам певицы, она ничего не нарушила, посетив мероприятие.

«Если у них возникнет от этого радость на душе — флаг им по самое древко в руки. Я из тех, кто занят делом, мне некогда на всё это реагировать. Если будет что-то вопиющее — будем судиться», — отметила Милявская.

Ранее певица заявила, что не станет протестовать из-за исключения из «Голубого огонька». Лолита считает, что это, возможно, будет справедливо.