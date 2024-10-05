«Начал сниматься после 40 лет»: Юрий Стоянов признался, что стал знаменитым лишь в зрелом возрасте

Юрий Стоянов заявил, что успешную карьеру актера ему удалось построить лишь в зрелом возрасте.

Артист на своем собственном примере доказал, что в актерской профессии можно оказаться даже и не в юном возрасте. Юрий вспомнил, как он начал впервые сниматься в 40 лет. Артист уверен, что именно по этой причине ему удалось стать знаменитым актером и поучаствовать в большом количестве проектов.

Кроме того, Стоянов подчеркнул, что серьезно относится ко всем ролям, которые ему достаются. По словам артиста, он вкладывает во всех героев свою личную судьбу и переживания. Юрий уверен, что именно по этой причине его актерская игра находит отклик у зрителей.

«Если говорить о моей профессии, то я и стал-то успешным только потому, что начал сниматься после 40 лет. Потому что все, что я играю — это не то, что я нафантазировал и придумал. Это то, что связано с моими личными переживаниями, с моей личной судьбой, с моими личными проблемами, с моей личной болью, с моим личным счастьем», — признался артист в беседе с Kp.ru.

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