«Это первый курс актерского факультета»: Сергей Безруков вступился за квадроберов

Безруков сравнил увлечение квадробикой с первым курсом актерского факультета. Об этом сообщает 78.ru.

В прессе продолжается активное обсуждение увлечения детей квадробикой — это неофициальный вид спорта, в котором люди подражают повадкам животных. По мнению актера Сергея Безрукова, похожее проходят в любом театральном вузе.

«Это первый курс актёрского факультета. В театральном вузе и, в данном случае, во ВГИКЕ, поскольку я являюсь мастером курса, мы проходили и показывали животных. Это было довольно-таки интересно», — рассказал он.

Безруков добавил, что не воспринимает квадроберов как что-то негативное.

«Это целое направление на первом курсе — животные, поэтому я думаю, что это определённая игра. Страшного, я думаю, ничего нет в этом», — заявил актер.

Ранее мы писали о том, что рэпер Джиган предложил семилетней дочери стать квадробером.