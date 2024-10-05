«Мы всю жизнь играли вдвоем»: Юрий Стоянов заявил, что отправляет Илье Олейникову «сообщения» наверх

Народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов не стесняется говорить о том, что его жизнь изменилась благодаря съемкам в передаче «Городок». Его партнером был ныне покойный Илья Олейников, к которому, как выяснилось, актер часто обращается в мыслях.

Стоянов дал небольшое интервью для Kp.ru. В беседе с журналистами артист вспомнил, что всю жизнь играл вдвоем с Олейниковым. Между ними установилась крепкая связь, при чем настолько, что даже смерть Ильи Львовича не разрушила ее.

Несмотря на то что Олейников умер, Стоянов продолжает обращаться к нему, но уже в мыслях. Он посылает ему «сообщения» наверх.

«А мы всю жизнь с Илюшей играли вдвоем. Но, конечно, я не скрою — каждый раз я посылаю моему партнеру "сообщения" наверх: видишь, Илюша, как много замечательных, потрясающих артистов нужно, чтобы заменить тебя одного», — рассказал Стоянов.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков оценил Юрия Стоянова в роли Брежнева. По его словам, не было и нет сомнений, что актер справится с ней.