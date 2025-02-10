Начал с чистого листа? Находящийся в рехабе Моргенштерн* удивил внезапной сменой имиджа

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) свел «демонические» тату с лица и удалил фото из соцсети. Артист рассказал о смене имиджа в личном блоге.

В начале 2025 года рэпер заявил, что в юности заключил сделку с дьяволом, поэтому сейчас расплачивается за ошибки молодости. Долгое время на лице музыканта были тату с «демонической» символикой, однако, находясь на лечении в рехабе, он начал избавляться от рисунков. По мнению знаменитости, этот шаг поможет ему начать жизнь «с чистого листа».

«С чистого листа, с чистого лица», — высказался он.

Также рэпер удалил все посты в соцсети.

Ранее Мария Погребняк предложила запретить «ядовитое» творчество Моргенштерна*. По мнению Марии, в песнях Моргенштерна* нет морали, а его концерты напоминают «ритуалы саморазрушения». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Моргенштерн* вышел на связь из рехаба после ареста недвижимости в России.

*признан иноагентом на территории РФ