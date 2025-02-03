«Яд, упакованный в биты»: Погребняк призвала запретить находящегося в рехабе Моргенштерна*

Мария Погребняк предложила запретить «ядовитое» творчество Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ). Модель раскритиковала рэпера в Telegram-канале.

Многодетная мама считает, что творчество артиста «калечит аудиторию», в том числе и детскую психику: молодое поколение цитирует его строчки про запрещенные вещества и отношение к женщинам. По мнению Марии, в песнях Моргенштерна* нет морали, а его концерты напоминают «ритуалы саморазрушения». Вот почему она призывает запретить творчество рэпера.

«Я никогда не смогу забыть его ужасные слова о Дне Победы и ветеранах. Это не творчество — это яд, упакованный в биты. И всё ради чего? Чтобы набить карманы, пока мир других подростков горит. пора остановить это безумие. Запретить его треки, ограничить доступ к публике. Да, звучит жёстко, но это не цензура — это защита», — высказалась знаменитость.

Погребняк не верит в раскаяние рэпера, оказавшегося в рехабе. Она считает, что артист при помощи роликов из заведения пиарит новый альбом. По ее мнению, поведение Моргенштерна* является «циничным».

«Он не успел пройти базовый курс реабилитации, как уже анонсирует альбом и стримит, будто ничего не было. Это не искупление. Это циничный пиар. Если бы он действительно хотел меняться, то начал бы с тишины, а не с новой волны хайпа», — резюмировала она.

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*признан иноагентом на территории РФ