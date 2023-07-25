Не мог ходить: сына Павла Прилучного усадили в инвалидную коляску

Несколько недель назад десятилетний сын Павла Прилучного Тимофей получил травму, из-за которой не мог ходить. Новая жена актера Зепюр Брутян показала мальчика обездвиженным.

Кажется, Зепюр Брутян нашла общий язык с детьми Прилучного от предыдущего брака. На днях пара взяла ребят в гости. Брутян сразу выложила «отчет» о встрече в социальных сетях.

Девушка также рассказала подписчикам, что в ближайшее время они всей семьей, включая Тимофея и Мию, улетают отдыхать. Поэтому им нужно успеть сделать много дел, в том числе снять гипс с ноги звездного наследника.

Отец привез мальчика в больницу и снял на видео, как ребенок сидит в инвалидной коляске уже с «освобожденной» ногой. Затем довольного Тимофея повезли в парикмахерскую, чтобы привести в порядок прическу перед отдыхом. Пара решила заодно порадовать Мию, разрешив ей заплести афрокосички.

«Сегодня успели все и даже больше. Дети счастливы, а мы с Пашей вдвойне!» – цитирует Зепюр Экспресс газета.

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