Лишился волос и располнел: резко изменившийся Александр Петров ужаснул фанатов

Российский актер Александр Петров располнел и лишился волос ради участия в съемках фильма Романа Полански. Об этом сообщается на сайте «7Дней.ru».

Знаменитость сыграл в фильме «Дворец» одну из главных ролей. Ленту покажут на конкурсе в Венеции.

До этого Александр Петров не появлялся на просторах Интернета месяц, а в один момент опубликовал подборку фотографий с Романом Полански. В комментариях к снимкам он написал, что скоро грядет мировая премьера.

Актер добавил, что это его первая работа на большом международном фестивале. Несмотря на то, что ему пришлось располнеть и лишиться волос, он остался в восторге от сотрудничества с режиссером.

Петров подчеркнул, что Роман Полански – это легендарный человек с невероятной судьбой, который умеет чувствовать людей. По словам звезды, для Полански кино и профессия – это волшебство и дар.

«Уверен, фильм получился! Роман Полански этого заслуживает как никто другой! Также уверен, что всю мировую индустрию ждет очень интересный вечер в Венеции», – сообщил артист.

Актер также отметил, что российская публика сможет увидеть фильм «Дворец» с 23 ноября 2023 года.

Кроме этого, Петров похвастался сотрудничеством с Люком Бессоном.

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