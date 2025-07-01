На Украине объявили в розыск российского режиссера Никиту Михалкова

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского режиссера и актера Никиту Михалкова. Об этом сообщает Life.ru.

Согласно информации из данных украинской спецслужбы, статус разыскиваемого присвоен ему с марта 2022 года. Кроме того, российский кинодеятель числится в украинском списке «Миротворец». По мнению Киева, режиссер с 2018 года угрожает национальной безопасности страны.

Никита Сергеевич Михалков далеко не первая известная личность из России, которого украинские власти пытаются заочно привлечь к ответственности якобы за то, что они представляют опасность для государства. Буквально вчера стало известно, что украинским судом был заочно приговорен к десяти годам лишения свободы за угрозы нарушения целостности страны российский блогер и переводчик фильмов Дмитрий «Гоблин» Пучков. С подробностями можно ознакомиться здесь.

Ранее «Страсти писали о том, что Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Артиста обвиняют в поддержке специальной военной операции.