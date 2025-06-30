Украинский суд заочно приговорил блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова к 10 годам лишения свободы

Популярного российского блогера, переводчика фильмов Дмитрия «Гоблина» Пучкова на Украине заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщается ТАСС.

Согласно документам, опубликованным на сайте Винницкого городского суда на западе Украины, интернет-знаменитость обвиняется в посягательстве на целостность страны.

«По результатам судебного рассмотрения суд признал виновным мужчину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110, ст. 436 уголовного кодекса Украины, и приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства», — говорится в официальном коммюнике пресс-службы суда.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения политическим, культурным и общественным деятелям РФ. Ранее стало известно, что после получения российского гражданства певице Ани Лорак на Украине также может грозить тюремный срок.

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