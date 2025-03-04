На уехавшую из РФ певицу Марию Максакову* составили новый протокол

Таганский суд Москвы рассмотрит новый протокол на оперную певицу Марию Максакову* (признана в РФ иноагентом) за неисполнение законодательства об иноcтранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что рассмотрение протокола на бывшую солистку Мариинского театра назначено на 14 апреля.

В отношении артистки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Покинувшая РФ знаменитость не маркировала контент, который размещала на своем YouTube-канале.

Минюст внес уехавшую из РФ Марию Максакову* в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что певицы призывала к предоставлению вооружения ВСУ, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, которые были созданы иноагентами.

В декабре прошлого года ее заочно арестовали за призывы к совершению деятельности против безопасности России.

Также сообщалось, что мать Марии Максаковой* отказалась впускать ее в дом.

*признана в РФ иноагентом