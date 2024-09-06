Мать оперной певицы Марии Максаковой* отказалась впускать ее в дом: отвернулись все

Артистка Анна Калашникова рассказала, что происходит в жизни оперной певицы Марии Максаковой*(признана иноагентом на территории РФ). По ее словам, когда вокалистка в последний раз приезжала в Москву, мать отказалась открыть ей дверь.

Несколько лет назад Максакова* уехала из России и обосновалась за границей. Теперь она ведет блог, в котором призывает людей направлять деньги для поддержки ВСУ. Поступки певицы шокируют многих ее бывших коллег, которые знали и работали с ней на одной сцене. Не понимает, что произошло с ней, и Анна Калашникова. Она заявила, что артистка в РФ «как сыр в масле каталась».

Калашникова поделилась, что Мария* зарабатывала в стране большие деньги, но при этом грезила мечтами выступать в Европе. Когда же она окончательно отвернулась от России, многие разорвали с ней связи. Не поддержала ее даже мать.

«Ее мама сразу поняла, что она за человек. Она же даже ей дверь не открыла, когда та в очередной свой приезд в Москву захотела с ней встретиться. <…> Знаю только, что те немногочисленные люди, которые ее поддерживали во время визитов в Россию, от нее отвернулись», - цитирует слова Анны портал mk.ru.

Напомним, что за призывы к спонсированию ВСУ Марии Максаковой* теперь грозит шесть лет колонии.

Ранее стало известно, что Мария Максакова* задолжала налоговой более полумиллиона рублей.

*(Признана иноагентом на территории РФ)