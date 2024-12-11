Оперную певицу Марию Максакову* заочно арестовали за призывы к спонсированию ВСУ

Оперную певицу Марию Максакову*(признана иноагентом на территории РФ) заочно арестовали в России. Ее обвиняют в призывах к спонсированию ВСУ и дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Решение вынес Пресненский суд Москвы. Напомним, что 6 сентября против Максаковой* возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Это произошло после того, как артистка разместила в Сети видео, в котором негативно высказывалась о России.

Марии Максаковой* грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что оперная певица уже давно не приезжает в Россию и живет за границей. Из-за ее высказываний против СВО от нее отвернулись многие коллеги, а также родственники. Так, СМИ писали, что даже мама Максаковой* отказалась поддержать дочь и не впустила ее в дом, когда та приехала в гости.

Ранее появилась информация, что певица Мария Максакова* задолжала налоговой более полумиллиона рублей.

*(Признана иноагентом на территории РФ)