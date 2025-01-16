На сына Дмитрия Нагиева подали в суд: что случилось

Власти Санкт-Петербурга подали в суд на сына Дмитрия Нагиева из-за неуплаты аренды. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, в деле Кирилла Нагиева два истца: комитет имущественных отношений Северной столицы и казенное учреждение комитета СПб ГКУ «Имущество СПб». Суть спора связана с тем, что Кирилл пропускает сроки оплаты за аренду имущества.

Какое помещение предоставлено сыну актера — не уточняется. Известно, что иск был зарегистрирован 28 октября 2024 года в Сестрорецком районном суде. К слову, именно в Сестрорецке находятся дачные дома многих звезд.

На данный момент ни Кирилл, ни Дмитрий не комментировали инцидент.

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