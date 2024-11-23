«Мне неприятны люди, которые делят детей»: Дмитрий Нагиев раскрыл, с кем из коллег не согласен работать

Актер Дмитрий Нагиев недавно вернулся в кино после двухлетнего перерыва в карьере. Скоро на экраны выйдут сразу две его работы — сериалы «Зять» и «Актерище». В беседе с «7Дней.ru» артист рассказал о съемках своих проектов и раскрыл, с кем из коллег он бы не согласился работать.

По словам актера, при работе над проектами у него достаточно требований к съемочной группе. Так, для Дмитрия Нагиева важно, чтобы грядущая картина была «интересной и нетривиальной историей». Кроме того, большое значение для артиста имеет «амбициозный режиссер», «хороший гонорар» и партнеры, поскольку он готов работать не со всеми.

Дмитрий Нагиев не стал называть конкретных имен «нежелательных» для него коллег, но намекнул на Павла Прилучного и Агату Муцениеце, которые продолжают судиться за детей. Актер признался, что ему неприятно работать со знаменитостями, которые на всю страну «делят» наследников.

«Давайте без имен. Но мне абсолютно точно неприятны люди, которые во всеуслышание делят детей, не хочу я находиться рядом в моменты домашних склок. Пускай они решат свои проблемы, а потом уже будем работать», — заявил Дмитрий Нагиев.

Напомним, недавно Павел Прилучный и Агата Муцениеце снова оказались в центре внимания. Конфликт экс-супругов накалился после того, как актриса добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей, 11-летнего Тимофея и 8-летней Мии. В ответ звезда сериала «Мажор» подал иск на определение места жительства детей. 18 октября состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону артистки, было решено, что теперь Тимофей будет жить с мамой. Однако, как выяснилось позднее, актер все еще не вернул ребенка бывшей жене. Звезда сериала «Закрытая школа» утверждала, что не виделась с сыном с августа.

Ранее сообщалось о том, что звезда сериала «Слове пацана» Никита Кологривый раскритиковал коллег.