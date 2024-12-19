«Дорабатывает старые контракты»: раскрыт многомиллионный гонорар Дмитрия Нагиева

57-летний актер Дмитрий Нагиев заработал на рекламе почти 100 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Рекламный агент Ирина Ворошилова утверждает, что самые большие контракты среди актеров у Дмитрия Нагиева. По ее словам, за рекламу сотовой компании он заработал почти 100 млн. На втором месте по заработку расположился Сергей Бурунов, у которого съемочный день стоит, как у Дмитрия, 1 млн 400 тыс. рублей.

«Не отстает от Нагиева и звезда «Полицейского на Рублевке» Сергей Бурунов. По крайней мере, у него уже есть контракты и за 30 млн, и за 50 млн рублей», — заявила Ирина.

Иного мнения придерживается рекламный агент Вадим Кормилицын. Он считает, что нишу Нагиева заняли юмористы Павел Воля, Гарик Харламов, Михаил Галустян, которые получают от 15 млн за контракт.

«Нагиев уже не является хедлайнером рекламного рынка. Он скорее дорабатывает старые контракты. Дмитрий взял некую творческую паузу и не так много и часто, как раньше, мелькает в рекламе», — резюмировал Вадим.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Нагиев зарабатывал за корпоратив от 13 млн рублей. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».