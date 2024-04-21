64-летний Дмитрий Дибров признался, что борется со склерозом после инсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что до сих пор борется с последствиями перенесенного несколько лет назад инсульта. Он не стал скрывать, что испытывает проблемы с памятью и борется с развитием склероза.

По словам 64-летнего Диброва, он тщательно следит за здоровьем, чтобы соответствовать жене, которая моложе на 30 лет. Пара воспитывает троих сыновей, однако Дмитрий хочет завести еще детей.

«Доктора сказали заниматься мелкой моторикой. <...> Вот я и борюсь со склерозом, — заявил он в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Как пояснил Дибров, лечащий врач рекомендовал «укреплять» мозг, чтобы избежать дальнейших проблем с памятью.

Напомним, Дмитрий Дибров был четыре раза в браке. На фотомодели Полине он женился в 2009 году.

Ранее жена шоумена призналась, что улетела из России в Индию без вещей, чтобы побыть наедине с собой. Полина начала проходить в одной из клиник программу по сыроедению, но на пятый день детокса почувствовала себя плохо. Позже она пожаловалась, что физическая активность и строгая диета не помогли ей похудеть даже на килограмм.