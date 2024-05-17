Актриса Диана Пожарская вернулась в кино после рождения ребенка от Янковского

Актриса Диана Пожарская вернулась в кино после рождения ребенка от Ивана Янковского. Диана была замечена на съемках фильма «Притворись моим мужем». Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу проекта.

В начале мая «Кинокомпания братьев Адреасян» приступила к съемкам фильма «Притворись моим мужем». В проекте задействованы Павел Прилучный, Софья Зайка, Юрий Кузнецов. Также к съемочной группе присоединилась Пожарская, у которой был долгий перерыв в карьере из-за рождения ребенка.

Фильм расскажет забавную историю о карьеристке, которой пришлось подстраиваться под традиционные ценности зарубежных партнеров. Диана исполнит главную роль.

Известно, что премьера запланирована на февраль 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге умерла родственница Дианы Пожарской. Подробности читайте в этой новости.

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