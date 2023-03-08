На шоу «Маска» назревает серьезный скандал

Над музыкальным шоу «Маска» сгущаются тучи.

И без того горячие страсти вокруг не всегда адекватного поведения членов жюри и полуобморочных состояний выступающих накаляет тревожный слух.

Результаты зрительского голосования показали - почти половина следящих за шоу россиян считают, что появившийся в новом сезоне участник в костюме пуделя есть никто иной как Валерий Меладзе.

Проблема в том, что с недавних пор у руководства государственных каналов существует негласный запрет на выступления артиста.

При этом въезд на территорию страны Валерию Шотаевичу не запрещен.

Леонид Дюзник, бывший концертный директор «ТаТу» прокомментировал слухи и высказал следующее предположение: даже если Меладзе действительно окажется пуделем, громкого скандала быть не должно.

«Не думаю, то в костюме и правда Меладзе, однако, если это он, выводы, думаю, будут сделаны определено. И я считаю, что это правильно», - добавил продюсер.