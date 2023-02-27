«Поняла, что задыхаюсь»: Яна Рудковская оказалась на грани обморока в шоу «Маска»

На телеканале НТВ продолжается одно из самых рейтинговых и секретных шоу страны «Маска». В минувшее воскресенье показали третий выпуск, в конце которого проект покинул персонаж Лисенок. Герой несколько раз попадал в номинацию, и в этот раз члены жюри решили с ним распрощаться. У судей была единая версия, кто скрывается под костюмом, и она оказалась правдивой. В образе дерзкой лисички все это время была музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская.

С первого выпуска Лисенок показывал свой характер. Много пререкался с членами жюри и не боялся делать весьма провокационные заявления. Сняв маску, Яна Рудковская призналась, что ей было крайне сложно скрывать свою личность, так как все сидящие перед ней артисты являются ее друзьями. Она пыталась отводить от себя подозрения, но уже в первом выпуске они поняли, кто находится в костюме.

Участие в шоу для Рудковской выдалось непростым. Она не является профессиональной певицей или танцовщицей, поэтому судьи много критиковали ее. Филипп Киркоров и вовсе назвал ее бездарностью. Но сама Яна считает, что каждый в чем-то хорош, и она показала на сцене все, что могла. Она выкладывалась в полную силу, и это даже чуть не обернулось для нее весьма плачевно.

По словам продюсера, во время съемок из-за тяжелого костюма ей стало резко плохо. Перестал поступать кислород, и она едва не потеряла сознание. Потому ей было вдвойне обидно, когда члены жюри, не зная о всех трудностях, принялись критиковать ее.

«Во время выступления отключился один из вентиляторов, и я вдруг поняла, что задыхаюсь, а нужно было плясать. Было очень тяжело. Неудивительно, что потом я наехала на жюри», - рассказал Яна Рудковская изданию kp.ru.

Телеведущая также подчеркнула, что ей вовсе не обидно покидать шоу «Маска» в самом начале. Она не устала, но знает, что есть участники, которые и в вокальном, и танцевальном плане сильнее ее. Для себя же Рудковская получила «крутой» опыт, который теперь будет вспоминать.

Ранее в эфире «Маски» Филипп Киркоров раскрыл имя девушки, ради которой ушел от Аллы Пугачевой.