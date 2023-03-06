«Таблетки забыл выпить»: Тимур Родригез предложил заменить Киркорова в шоу «Маска»
Филипп Киркоров назвал Алексея Воробьева другим именем .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@sobchak»
Из четырех председателей одного из самых раскрученных на сегодняшний день музыкальных шоу «Маска», Киркоров, без сомнения, самый эпатажный.
Вероятно поэтому он и сидит в центре. Чуть ли не каждый выпуск король поп-музыки привлекает к себе внимание выходками «на грани».
В последнем выпуске Филипп Бедросович угодил в новый курьез.
Он назвал своего коллегу Алексея Воробьёва Андреем.
При этом, когда король понял свою ошибку, он жутко засмущался, надвинул на глаза кепку и даже попросил прерваться на рекламную паузу.
Регина Тодаренко моментально попыталась оправдать Филиппа, сообщив, что тот просто забыл принять таблетки, а Тимур Родригес, тоже решив не упускать возможности повеселиться, встал и предложил заменить Киркорова на кого-нибудь другого.
«На всякий случай, чисто гипотетически если у кого-нибудь есть друзья, готовые занять место председателя члена жюри, – пошутил, обращаясь к зрителям Родригес.