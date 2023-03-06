«Таблетки забыл выпить»: Тимур Родригез предложил заменить Киркорова в шоу «Маска»

Из четырех председателей одного из самых раскрученных на сегодняшний день музыкальных шоу «Маска», Киркоров, без сомнения, самый эпатажный.

Вероятно поэтому он и сидит в центре. Чуть ли не каждый выпуск король поп-музыки привлекает к себе внимание выходками «на грани».

В последнем выпуске Филипп Бедросович угодил в новый курьез.

Он назвал своего коллегу Алексея Воробьёва Андреем.

При этом, когда король понял свою ошибку, он жутко засмущался, надвинул на глаза кепку и даже попросил прерваться на рекламную паузу.

Регина Тодаренко моментально попыталась оправдать Филиппа, сообщив, что тот просто забыл принять таблетки, а Тимур Родригес, тоже решив не упускать возможности повеселиться, встал и предложил заменить Киркорова на кого-нибудь другого.

«На всякий случай, чисто гипотетически если у кого-нибудь есть друзья, готовые занять место председателя члена жюри, – пошутил, обращаясь к зрителям Родригес.