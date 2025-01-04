«На шее сидел»: Янис Тимма последние полгода был на содержании Седоковой

Баскетболист Янис Тимма последние полгода жил на содержании бывшей жены Анны Седоковой. Об этом в беседе с aif.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Напомним, что после смерти спортсмена публика обсуждает его жизнь и причину, по которой молодой человек мог покончить с собой. Некоторые критикуют и даже обвиняют в его смерти певицу Анну Седокову, с которой он развелся незадолго до кончины. Есть у артистки и защитники.

«Они друг друга стоили… она терпела его выходки последний год. Последние полгода, соответственно, он у нее на шее сидел», – поделился Сергей Дворцов.

Продюсер подчеркнул, что Янис ранее дарил любимой дорогие подарки и даже квартиры. Но Сергей не знает, оформлялась ли дарственная. По его мнению, «небольшой такой договор между ними в любом случае был».

Ранее мы писали о том, что друг Яниса Тиммы заявил о возбуждении уголовного дела по факту его насильственной смерти. Марк Пугачев публично заявил, что в Латвии уже начались разбирательства по делу баскетболиста.

Также стало известно о том, что сын Анны Седоковой отреагировал на смерть Яниса, которого называл папой. Он написал баскетболисту несколько сообщений уже после его смерти и спросил, точно ли тот умер. Певица опубликовала скриншот.