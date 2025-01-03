Друг Яниса Тиммы заявил о возбуждении уголовного дела по факту его насильственной смерти

Друг Яниса Тиммы сообщил, что в Латвии возбудили уголовное дело о смерти баскетболиста.

Спортсмен ушел из жизни в середине декабря 2024 года, однако об обстоятельствах его кончины спорят до сих пор. Близкие спортсмена утверждают, что в его самоубийстве есть виновные люди, которых необходимо наказать.

Один из друзей Яниса Марк Пугачев публично заявил, что в Латвии уже начались разбирательства по делу баскетболиста.

«Друзья, я хочу вас поздравить. Сегодня Следственный комитет Латвийской Республики возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса, в котором я выступаю одним из главных свидетелей», - отметил Пугачев в личном блоге.

Блогер подчеркнул, что на данный момент он не может утверждать и говорить, кто виновник, так как не уверен, есть ли он вообще. По этой причине данным делом и занялся Следственный комитет Латвии.

Однако, Марк заверил, что если личность причастного к гибели Тиммы будет установлена, ему необходимо будет явиться на допрос в Латвию. Если данное условие не будет выполнено, человека объявят в международный розыск.

Ранее мы писали о том, что друг Яниса Тиммы показал квартиру в Риге, в которой спортсмен провел детство.

Также сообщалось, что Анна Седокова выложила последнюю переписку Яниса Тиммы с ее сыном.