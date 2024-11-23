«Она была идеальной»: Денис Матросов раскрыл причины развода с Марией Куликовой

Актер Денис Матросов поделился подробностями о разводе с Марией Куликовой, с которой прожил в браке 12 лет. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ артист назвал коллегу «идеальной» женой и заявил, что их союз мог разрушиться из-за «неправильно расставленных приоритетов».

Звезда сериала «Кармелита» признался, что в какой-то момент его бывшая жена сама приняла решение разойтись.

«Она была идеальной, прекрасной. Во многом я узнал, насколько она была прекрасной, когда мы расходились. Это был выбор пойти своей дорогой, жить со мной не захотела Машка», — поделился Денис Матросов.

Артист отметил, что их с Марией Куликовой брак не был идеальным. По словам Дениса Матросова, его ошибка была в том, что он слишком много времени уделял строительству дома, «пропадая» на стройке, когда супруга была с маленьким сыном. В результате из-за неверно расставленных приоритетов актер лишился жены.

«Конечно, были и какие-то конфликты, споры и недомолвки, были моменты со строительством дома, который я громоздил и создавал, а денег не хватало, поэтому я своими руками строил, Ванька был маленький, а я на стройке с цементом. <…> Быт нас начал немного разделять, не там я искал семью, не в кирпичах надо было, а в другом. Это ошибка, неправильно расставленные приоритеты, которые поломали мою жизнь», — заявил артист.

При этом звезда сериалов добавил, что они с экс-супругой разводились мирно и сохранили дружеские отношения ради ребенка.

«Мы сразу при разводе определялись, что мы жить будем рядом. Я уговорил маму и сестру продать квартиры, мы на эти деньги построили дом Маше. Сейчас у нее своя жизнь, у меня своя жизнь, но во всем, что касается ребенка, мы ежедневно на связи», — рассказал актер.

Ранее мы писали о том, что Денис Матросов впервые после тайной свадьбы вышел в свет с третьей женой.