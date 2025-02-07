Актер Денис Матросов вышел на связь после ДТП с полицейской машиной в Москве

Актер Денис Матросов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о ДТП с полицейской машиной в Москве. В настоящее время он находится на месте аварии.

«Слушайте, я сейчас нахожусь в таком, мягко говоря, шоковом состоянии, переживаю за ребят, которые ехали на второй машине. Дай Бог, чтобы все у них обошлось», — приводит слова Матросова Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

При этом актер не стал отвечать на вопросы журналистов о том, при каких обстоятельствах произошла авария. Также он проигнорировал вопрос о наличии у него страховки на автомобиль.

Напомним, ДТП с участием автомобиля Porsche Матросова произошло на Череповецкой улице у дома № 14 в московском районе Лианозово. В результате столкновения серьезно пострадал сотрудник ДПС, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Денис Матросов повредил ногу при аварии. Он находился за рулем автомобиля, который был зарегистрирован на его супругу Оксану Рудич-Каструбину.