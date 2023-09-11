На счета будут наложены аресты: бизнес Вайкуле в России могут закрыть

Активист Виталий Бородин пообещал, что закроет бизнес Лаймы Вайкуле в России. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал общественного деятеля.

В одном из последних интервью Лайма Вайкуле рассказала, как с бизнес-партнером она провернула схему, чтобы безопасно выйти из состава учредителей компании и при этом получать прибыль. На это обратил внимание Виталий Бородин. Общественник заявил, что будет просить разобраться с ситуацией правоохранителей.

«Уважаемая Лайма Станиславовна, как только после проверки будет доказано, что вы имеете к этому бизнесу отношение, поверьте Ваш партнер вспомнит про вас 1000 раз когда на счета будут наложены аресты и Ваш бизнес будет полностью парализован на территории РФ», — заявил Бородин.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура заинтересовалась доходами Вайкуле в России. Проверку планировали провести в отношении компании певицы Laimalukss Latvia, которая занимается салонами красоты и продажей косметики и мебели.

До этого мы писали, что Лайма Вайкуле получает хорошую пенсию в Латвии. Согласно данным прессы, ежемесячные выплаты составляют 82 тысячи рублей.