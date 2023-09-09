Сотни миллионов рублей в год: российский бизнес Вайкуле проверят на сокрытие доходов и уход от налогов

Правоохранители заинтересовались тем, как латвийская певица Лайма Вайкуле ведет свой бизнес в России. Генпрокуратура РФ намерена проверить его на предмет сокрытия доходов и ухода от налогов, передает Telegram-канал Mash.

Хоть Лайма Вайкуле больше и не появляется в России, окончательно разорвать отношения со страной ей мешает бизнес, причем крайне прибыльный. В августе 2022 года ее компания, которая занимается продажей мебели, аксессуаров и косметики, а также салонами красоты, перешла в руки Ширазу Мамедову. Мужчина является основным учредителем и участником фирмы ООО «Лайма-Люкс Рус». При этом бенефициаром по-прежнему остается латвийская певица.

Юридическое лицо, по данным отчетов, показывало чистую прибыль всего в несколько тысяч рублей. Но его средняя годовая выручка составляет от 300 до 400 миллионов рублей. На этот момент обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он посчитал, что в случае с компанией Вайкуле речь может идти об уходе от налогов и сокрытии реальных доходов. Обращение с просьбой проверить фирму латвийской певицы Бородин направил в Генеральную прокуратуру России.

Ранее стало известно, какую пенсию получает 69-летняя Вайкуле. По одним данным, эта сумма составляет 574 евро (58 тысяч рублей). Однако, по словам коллег, певице начисляется ежемесячно 800 евро (82 тысячи рублей).