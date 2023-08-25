Стало известно, какую пенсию получает Лайма Вайкуле в Латвии

Лайма Вайкуле в Латвии получает пенсию в 82 тысячи рублей, об этом сообщает Woman.ru.

После февраля 2022 года певица отказалась выступать в России. Теперь Вайкуле поет на частных мероприятиях и проводит фестивали в Юрмале. Журналисты выяснили, что певица не страдает от нехватки денег за границей. Доход ей приносят не только выступления, но и щедрая латвийская пенсия.

Сейчас Лайма получает выплату, которая в среднем составляет 574 евро (58 тысяч рублей). Однако прибалтийские коллеги певицы утверждают, что пенсия у нее гораздо выше — 800 евро в месяц (82 тысячи рублей). Уже в октябре эта сумма увеличится — все потому, что власти Латвии проведут индексацию на 48 евро.

Напомним, Лайма Вайкуле любит высказываться о своем отношении к России в различных интервью. Одним из самых резонансных заявлений стало то, что певица, якобы, «содержала весь Советский Союз». После этих слов Вайкуле иронично начали называть «кормилицей всего СССР».

Впрочем, в Латвии Вайкуле любят — как рассказала Мария Максакова* (признана иноагентом на территории РФ), местные жители относятся к певице «как к божеству» и буквально готовы носить ее на руках.

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*признана иноагентом на территории РФ.