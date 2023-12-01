«Так уж вышло»: Гарик Харламов высказался о конфликте с Галустяном

Юморист Гарик Харламов поставил точку в слухах о возможном конфликте с Михаилом Галустяном. Звезда заявил, что всегда готов к общению с коллегой, но из-за занятости не может найти время на это. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Летом этого года, звезда КВН и «Нашей Russia» заявил, что между ним и Михаилом Галустяном что-то пошло не так. Несмотря на успешное сотрудничество в прошлом, включая совместное участие в картине «Самый лучший фильм», Гарик подчеркнул, что он не будет навязываться тем, кто не желает проводить время в его обществе.

Журналисты поинтересовались, что происходит между артистами. Харламов не стал скрывать правду.

«И у Миши, и у меня огромное количество проектов, у меня их больше 15 в этом году, так уж вышло, и я счастлив, что они есть. Но они выматывают настолько, что я не всегда успеваю общаться даже со своими собаками!» — поделился Гарик.

Юморист подчеркнул, что готов пообщаться с Галустяном в любое время, но это время нужно для начала найти. О конфликтах он ничего не знает.

«По крайней мере, я о них не знаю! Так что, Миша, давай общаться!» – добавил юморист.

Также, Харламов рассказал о своем недавнем проекте, комедии «Теща», где он сыграл роль зятя героини Ларисы Гузеевой. Он отметил теплую и дружескую атмосферу на съемочной площадке, даже несмотря на предыдущие шутки в адрес Гузеевой. Комедиант подчеркнул, что съемки прошли отлично, и отношения с партнерами были замечательными. Еще он рассказал о том, как выводил из себя ведущую шоу «Давай поженимся!».