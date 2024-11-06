«На работе не поймут»: Екатерина Андреева снялась для глянца в необычном образе

58-летняя телеведущая Екатерина Андреева снялась для глянца в необычной шляпе. Знаменитость поделилась новыми кадрами в соцсети.

Телеведущая появилась на обложке глянцевого издания. За время съемки Екатерина сменила несколько образов. Так, для первой фотосессии ей подобрали наряд в стиле total white, состоящий из рубашки и юбки. Андреевой собрали волосы в пучок и сделали макияж с акцентом на глаза.

Вторым образом Екатерина продемонстрировала открытость к модным экспериментам. Она надела фиолетовое бархатное платье, жилет и шляпу необычной формы.

«И куда в такой шляпе можно пойти? В театре закроешь всю сцену соседям, в ресторане не сможешь есть, а на работе не поймут», — высказалась знаменитость.

К слову, многие звезды оценили образ телеведущей. Так, певица Анна Нетребко сравнила ее с богиней.

«Богиня! Просто богиня», — написала артистка.

Ранее Екатерина Андреева упала в прямом эфире новостей. Подробности читайте в этой новости.

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