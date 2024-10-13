Ведущая Екатерина Андреева упала в прямом эфире новостей на Первом канале. Видео с конфузом распространил Telegram-канал Kp.ru.

Ведущая Екатерина Андреева во время зачитывания новости про московский фестиваль архивных фильмов упала в прямом эфире. Судя по кадрам, Андреева смогла устоять лишь ухватившись за стол. При этом у нее едва дрогнул голос во время происшествия — ведущая тут же продолжила озвучивать новость.

Коллеги из других СМИ отметили профессионализм Андреевой. Сама телеведущая пока никак не комментировала падение. Последний раз она выходила на связь с подписчиками в соцсетях 12 октября с отдыха из Крыма.

Ранее мы писали о том, что ведущая Екатерина Андреева попала в черные списки в нескольких казино. По ее словам, это связано с тем, что она постоянно выигрывает.