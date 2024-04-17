«Начинает тыкать в физиономию»: Юрий Лоза объяснил скандальное поведение Григория Лепса на концерте в Костроме

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал поступок коллеги по сцене Григория Лепса, выбившего из рук поклонницы мобильный телефон во время концерта в Костроме. Как пояснил исполнитель хита «Плот», артисты не любят, когда их снимают с близкого расстояния.

«Во время выступления Лепс был уверен, что его будут снимать с расстояния не менее 10 метров, а тут вдруг подбегает какая-то женщина и начинает тыкать в физиономию камерой», - сказал Лоза в беседе с «Вечерней Москвой».

Он оправдал поступок Лепса и пояснил, что певец выбил телефон из рук женщины после нескольких предупреждений, которые она проигнорировала. При этом Лоза также отметил, что артисты такие же люди, поэтому реагируют на стрессовые ситуации по-разному.

«Кто-то может себя контролировать, сдерживать и искать простые пути решения, а кто-то начинает махать руками и разбираться. Ну Лепс просто такой вспыльчивый очень, импульсивный, поэтому повел себя так», - вступился за коллегу композитор.

При этом Лоза заявил, что сам в такой ситуации не стал бы нападать на поклонницу, а попросил бы охрану «разобраться с дамочкой».

Ранее юрист Анастасия Подгрудкова сообщила, что Григорий Лепс может стать фигурантом административного или уголовного дела после того, как выбил телефон из рук девушки на своем концерте. Значительность ущерба будет анализироваться в зависимости от имущественного положения лица, пояснила эксперт.