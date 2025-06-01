На Прохора Шаляпина ополчилась соседка из-за его заброшенного особняка.

Певец признался, что у него начались конфликты с соседями, так как они требуют, чтобы артист навел порядок на своем участке. Иначе женщина угрожает обратиться в контролирующие органы и добиться наложения штрафов.

По словам Прохора, его участок в Подмосковье, который он когда-то решил приобрести, мешает соседям. Шаляпин не скрывает, что не успел наладить быт и уют дома, так как находится в разъездах: жилье пустует, а территория быстро зарастает.

«Дом пока стоит. Еще траву бы там кто-нибудь косил, а то совсем никто не хочет, даже за деньги. У меня соседка там — надзорный орган номер один. Постоянно звонит мне и говорит: "У тебя там трава, я вызываю…" Сейчас же за это штрафы приходят. Там еще какая-то трава опасная, которая заходит и на ее участок», — поделился Прохор в шоу «Звезды сошлись».

Шаляпин сообщил, что его дом действительно выглядит довольно пугающе и напоминает фильм ужасов.

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