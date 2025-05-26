«У нас все только начинается»: Прохора Шаляпина сняли с резко изменившейся Еленой Воробей

«У нас все только начинается», – говорит на кадрах Елена в образе.

«Все самое лучшее впереди. Идем к нотариусу», – отвечает Шаляпин.

На следующих кадрах он ведет под руку Елену, в какой-то момент она чуть не ударилась об закрывающуюся дверь лифта.

«Наш роман чуть не закончился раньше времени. Лифт выдержал, едем дальше», – написал под публикацией мужчина.

Поклонники оценили игру артистов и отметили, что им очень нравится совместное творчество Шаляпина и Воробей. Зрители отметили естественность игры и умение удерживать внимание.

«Лучшая пара года», «Жду продолжения», «Эта девушка мне нравится больше всех», «Воробей как всегда на высоте», «Слава Богу, нашли друг друга», «Прохор подстрелил воробья», «Нашел свою судьбу», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что дрессировщик Аскольд Запашный назвал Прохора Шаляпина клоуном.