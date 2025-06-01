«Я рыдала каждый день»: Анна Семенович пожаловалась на испорченный отдых с возлюбленным

Певица Анна Семенович пожаловалась на испорченный отдых в Турции. В личном блоге артистка заявила, что «рыдала каждый день» в отпуске из-за плохой погоды.

Недавно экс-солистка группы «Блестящие» отправилась в отпуск в Турцию, где планировала загорать и купаться в море. Однако погода на курорте внезапно испортилась — начались дожди, похолодало. Тогда Анна Семенович решила приободрить себя шопингом и прогуляться по побережью, но замерзла. Певица вспомнила о своей еще одной неудачной поездке, когда она впервые улетела в Доминикану вместе с возлюбленным.

«И все 12 дней шел просто проливной дождь стеной, невозможно было выйти из номера. Мы бегали под зонтами в каких-то куртках, а летели, думали, жара будет 40 градусов. Я тогда рыдала каждый день, мы ругались, потому что я обвиняла его», — поделилась Анна Семенович.

Артистка призналась: спустя годы после той истории она научилась философски относиться к неудачам и находить во всем положительные моменты. Именно поэтому она не расстроилась, когда в этот раз ее отдых пошел не по плану.

«И вот то, что даже сегодня дождь и холодно, в этом тоже есть своя прелесть: можно выспаться, можно помедитировать, можно побыть с самим собой в тишине. И, кстати, под дождь очень хорошо отдыхают нервы. Так что я такая умиротворенная!» — отметила певица.

Напомним, в июне 2024 года Анна Семенович раскрыла свой роман с женатым бизнесменом Денисом Шреером из Германии. Бывшая солистка «Блестящих» утверждала, что ее избранник находится в процессе развода. Осенью знаменитость объявила о помолвке и поделилась деталями предстоящей свадьбы, запланированной на 2025 год.

Ранее Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем: «Просто сил нет никаких».