«Мне самой неприятно»: Оксана Самойлова тяжело заболела после переезда в новый дом

Модель Оксана Самойлова недавно на некоторое время пропала из соцсетей. Теперь супруга рэпера Джигана вышла на связь с подписчиками и сообщила, что заболела бронзитом. Об этом сообщает The Voice.

Оксана Самойлова записала видеообращение и поделилась им в личном блоге. На кадрах модель предстала в пижаме. Она говорила сильно охрипшим голосом.

«Ребята, всем привет! Как вам мой голос? Мне самой неприятно его слушать, но другого пока что нет. У меня случился жесткий бронхит, но сегодня мне гораздо лучше, чем несколько дней назад. Я вышла на связь, чтобы передать вам привет, сказать, что все более-менее нормально. Кажется, я иду на поправку, не теряйте меня», — рассказала знаменитость.

Напомним, Оксана Самойлова вместе с супругом Джиганом и их четырьмя детьми переехали в новый загородный дом. Ранее супруги с сыном и дочерьми проживали в роскошном четырехэтажном особняке. Прежний дом супруги снимали за три миллиона рублей в месяц, но теперь им стало сложно выплачивать такую сумму.

Ранее мы писали о том, что Джиган решил похудеть на 40 килограммов после критики из-за лишнего веса.