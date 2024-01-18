На онлайн-площадках продолжают продавать билеты на концерт «отмененной» Лолиты

Продажи билетов на концерт певицы Лолиты в Омске продолжаются, несмотря на «отмену» артистки. Об этом сообщает НГС.

Известно, что выступление знаменитости должно состояться 27 марта в местной филармонии. При этом на прошлой неделе в региональном Минкульте заявили, что договор на аренду зала подписан не был и концерт в указанную дату в Омске не состоится. По данным НГС, соответствующий договор по-прежнему не подписали.

В то же время на некоторых онлайн-платформах продолжается продажа билетов на шоу певицы. Примечательно, что количество свободных билетов в продаже с каждым днем лишь увеличивается – омичи начали массово сдавать билеты после скандала вокруг «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Уточняется, что в агентстве «Артисты и Звезды», которое организовывает концерт Лолиты, заверили, что официальной информации об отмене выступления звезды пока нет.

Ранее стало известно, что Лолита решила посвятить себя семье после бойкота концерта в Новосибирске.

Также продюсер Сергей Дворцов рассказал о финансовых потерях Лолиты после «голой» вечеринки.