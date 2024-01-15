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17:10, 15 января 2024
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«Это ужасно»: названа сумма, которую потеряла певица Лолита после «голой» вечеринки

Продюсер Дворцов рассказал о финансовых потерях Лолиты после «голой» вечеринки.
«Это ужасно»: названа сумма, которую потеряла певица Лолита после «голой» вечеринки

© Starface.ru

Звезды, принявшие участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, до сих пор ощущают ее последствия. В их числе оказалась и певица Лолита, концерты которой отменяют в городах России. Продюсер Пьера Нарцисса Сергей Дворцов рассказал о финансовых потерях артистки.

Дворцов отметил, что очень любит и уважает Лолиту, так как она человек с большим сердцем и душой. Он близко общается с артисткой, которая, по его мнению, просто «зашла не в ту дверь».

«Безусловно после данной вечеринки пострадали многие артисты. И Лолита из-за отмены концертов потеряла, конечно, очень много — порядка более 7 миллионов рублей уж точно. Для нее и ее большого коллектива это ужасно», — цитирует продюсера mk.ru.

Но певица не падает духом. Сейчас она занимается домашними делами, на которые, наконец, нашлось время. Артистка отдыхает и много спит. Дворцов выразил уверенность, что вскоре она вновь поедет по стране с концертной программой.

Ранее Лолита рассказала, на что будет жить, если ее лишат заработка на выступлениях в России.

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