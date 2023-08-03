На одну сцену с ней не пойдет: Верка Сердючка испытывает личную неприязнь к Лободе
Певец Андрей Данилко отказался выступать на одной сцене со Светланой Лободой.
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На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале недавно выступил украинский певец Андрей Данилко. Однако сначала он отказывался выходить на сцену из-за присутствия Светланы Лободы. Об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».
Андрей Данилко, также известный благодаря сценическому псевдониму как Верка Сердючка, согласился петь на фестивале «Рандеву» только после того, как Лободу исключили из лайнапа. Он выступил с композицией «Dancing Lasha Tumbai», с которой в 2007 году поехал на «Евровидение».
Кроме Верки Сердючки, на сцене появились Вера Брежнева и Макс Барских. В это время в зале сидели Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ), Алла Пугачева и Андрей Макаревич** (признан иноагентом на территории РФ).
После появления на фестивале Примадонны, пользователи Сети забили тревогу. В интернет попали кадры, на которых видно, как Пугачева, ссутулившись, еле передвигается по Юрмале. Фанаты посоветовали певице уйти на заслуженный отдых.
Ранее мы писали, что народный артист России Юрий Назаров рассказал о разногласиях со своей коллегой Ириной Мирошниченко. Актриса скончалась 3 августа 2023 года.
*признан иноагентом на территории РФ
**признан иноагентом на территории РФ