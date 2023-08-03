«В доме престарелых»: измученную Аллу Пугачеву отправили на пенсию

Музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал о дальнейших планах звезды эстрады Аллы Пугачевой. Оказывается, артистка может вернуться в шоу-бизнес в роли продюсера. Только вот поклонникам такая новость не понравилась. Об этом сообщает Экспресс газета со ссылкой на YouTube-канал «И Грянул Грэм».

Пугачева все же появилась на фестивале своей подруги и коллеги по цеху Лаймы Вайкуле. В первый же день певица решила продемонстировать не только новую прическу, но и не совсем удачный результат работы пластических хирургов. Дело в том, что лицо Аллы покрылось буграми и отеками.

Более того, тревогу вызвало и состояние артистки. В социальных сетях распространились видеоролики, на которых Примадонна, ссутулившись, еле передвигается по Юрмале. Несмотря на это, накануне в интернете появилась информация, что Пугачева собирается возвращаться в мир шоу-бизнеса. Планы певицы озвучил Артемий Троийкий*.

«Если Алла что-то и будет делать, то скорее в качестве знамени, продюсера или какого-то символа, но не в качестве практикующей артистки», – заявил критик.

В свою очередь, поклонники посчитали, что 74-летней звезде давно пора выйти на пенсию.

«Самоходная бабка могла бы дать для своих поклонников концерт в доме престарелых», – прокомментировал один из пользователей Сети.

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*признан иноагентом на территории РФ