«Уронила себя в моих глазах»: Назаров рассказал о разногласиях с Мирошниченко

Народный артист РФ Юрий Назаров рассказал о разногласиях со своей коллегой Ириной Мирошниченко, которая умерла 3 августа на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте aif.ru.

Назаров утверждает, что знал Мирошниченко не с самой лучшей стороны. Он рассказал, что у них произошла неприятная история.

По словам артиста, они должны были отправиться в Польшу как представители советского кино. За Назаровым приехал автомобиль, потом они заехали за самой Мирошниченко и по пути в аэропорт, внезапно артистку перехватил один из начальников, который находился на высоком посту, и уехал с ней в Париж.

«И она пересела к нему и поехала с ним в Париж. Подвела людей в Польше, где ждали ее, и везде была реклама о нашем приезде», – сетует Назаров.

Звезда добавил, что отчитывался о том, почему Ирина Мирошниченко не приехала в Польшу. Мужчине пришлось писать объяснительные.

«Артистка она, может, хорошая, но по-человечески... Как-то она уронила себя в моих глазах тогда», – признался Назаров.

Прощание с Мирошниченко пройдет 7 августа в театре МХТ имени Чехова. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее мы близкие актрисы признались, что «тревожные звоночки» были задолго до госпитализации. Примерно полгода назад Ирина Петровна ограничила свой круг общения и практически полностью перестала выходить из дома.