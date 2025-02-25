«На Нетребко стала похожа»: в Сети обсудили фигуру набравшей вес Федоровой

В Сети восхитились внешностью 47-летней Оксаны Федоровой после набора веса. Поклонники обсудили фотографии знаменитости в соцсети.

После модельного прошлого Оксана Федорова стала известна как оперная певица. По Сети распространились кадры с концертов Оксаны, на которых заметны изменения в ее фигуре. Теперь в Федоровой с трудом можно узнать прежнюю стройную модель. Однако, по мнению подписчиков, лишний вес идет Оксане. Ее даже сравнили с Анной Нетребко.

«На Нетребко стала похожа. Оксана стала только краше. Красотка! Приятно посмотреть после фоток силиконовых худышек. Настоящая русская женщина, красивая, статная! А не эти ваши кости и мощи, тьфу», — пишут фолловеры.

Примечательно, что сама знаменитость не комментирует изменения в фигуре.

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