Экс-супруг Полины Гагариной восхитил снимком с 7-летней дочкой в свой праздник. Дмитрий Исхаков поделился семейным кадром в соцсети.

Звездный фотограф отметил 47-летие. В свой день Дмитрий отказался от праздничных снимков и опубликовал черно-белый кадр с дочкой Мией. Девочка нежно обняла отца за шею, а тот, в свою очередь, улыбнулся.

«У меня сегодня день рождения», — лаконично подписал снимок фотограф.

К слову, подписчики пришли в восторг от фото Дмитрия. Они отметили, что Мия очень похожа на отца.

«Дочь — ваша копия и, без сомнения, прекрасное продолжение. Доченька чудесная, лапочка, одно лицо! Какая Мия красивая», — написали россияне.

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