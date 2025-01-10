«Щетки на глазах»: Оксану Федорову высмеяли за макияж с накладными ресницами

Российская телеведущая, актриса, «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова стала объектом насмешек в Сети после того, как опубликовала в своем блоге фотографию в вечернем платье-комбинации.

На снимке звезда предстала с укладкой с кудрями. Кроме того, визажисты сделали ей яркий макияж с использованием накладных ресниц.

Поклонники сравнили Федорову в новом образе с итальянской актрисой Моникой Белуччи, но раскритиковали макияж. Особенно комментаторам не понравились накладные ресницы, которые, по их мнению, сделали из Оксаны «колхозницу».

«Когда вы снимете эти «щетки» на глазах уже?» - задались вопросами подписчики.

Некоторые также отметили, что телеведущая слишком увлекается уколами красоты, поэтому сильно изменилась.

«Неужели когда-то Мисс была без всяких процедур и ботокса?» - написали комментаторы.

Ранее Оксана Федорова появилась на публике в полупрозрачном наряде в длине макси, дополнив наряд туфлями-лодочками. Поклонники поспешили похвалить внешний вид 46-летней телеведущей в комментариях: «Красотка, как вам идет это платье», «Роскошный образ», «Невероятная Оксана», «Очень красивая женщина».