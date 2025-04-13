На нервной почве: Александр Шоуа потерял голос после ухода солистки из группы «Непара»

Александр Шоуа потерял голос после ухода солистки из группы.

Певица Дарья Храмова публично заявила о своем уходе из коллектива «Непара», но причину раскрывать не стала. Однако позже на связь вышел Шоуа и объяснил, что ситуация в группе давно была напряженной из-за возмущений Дарьи.

Сейчас Александр признался, что он сильно переживал из-за ухода Дарьи. Однажды во время концерта ему даже потребовалась экстренная помощь врачей из-за потери голоса на нервной почве: специалисты сделали певцу уколы и прописали курс лечения.

Кроме того, Шоуа столкнулся и с психологчиескими проблемами на фоне ухода Храмовой из группы. Вместо того, чтобы начать пить антидепрессанты, певец лечится алкогольным напитком, в состав которого входит виски.

«На лекарственные средства антидепрессивные подсаживаться нельзя. Это заканчивается плохо, люди годами на них сидят и не могут ничего с этим поделать. Сейчас я держусь», — рассказал исполнитель в шоу «Ты не поверишь!».

Ранее мы писали о том, что Александр Шоуа рассказал об уколах и капельницах после ухода из «Непары» Дарьи Храмовой.

Также сообщалось о тос, что Александр Шоуа спел с Ханной обновленную версию хита «Плачь и смотри».